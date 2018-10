Proteste zum Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit kommt es in Berlin neben den offiziellen Feierlichkeiten auch zu mehreren Demonstrationen. Die Gruppe "Wir für Deutschland" hielt am Europaplatz vor dem Hauptbahnhof eine Kundgebung unter dem Motto: "Tag der Nation". Ihr Protest richtet sich vor allem gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Parallel dazu wurden mehrere Gegendemonstrationen angemeldet, ebenfalls rund um den Hauptbahnhof. Der offizielle Festakt findet in der Staatsoper Unter den Linden statt. Am Morgen hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier im Roten Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Anschließend nahmen Sie an einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom teil.