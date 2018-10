Angst vor Ansteckung: Besorgte Partygäste des KitKat-Nachtclub in Berlin

Viele Technofans und Partygänger, die am vergangenen Samstag im KitKatClub in Berlin waren, sind besorgt und lassen sich in Krankenhäusern untersuchen. In der Diskothek habe sich ein an einer bakteriellen Hirnhautentzündung - Meningokokken-Meningitis - erkrankter Mann aufgehalten. Der Club selbst und das Bezirksamt Berlin-Reinickendorf hatten am Dienstag alle, die am Samstagabend (29. September 2018) im KitKat-Nachtclub waren, dazu aufgerufen, einen Arzt aufzusuchen.