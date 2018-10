Beduinen hoffen auf Angela Merkel

Im Vorfeld des Besuchs Angela Merkels hat die israelische Kulturministerin Miri Regev die deutsche Bundeskanzlerin vor einer Einmischung in nationale Angelegenheiten gewarnt .

„Die deutsche Regierung steht in solchen Entscheidungen normalerweise auf unserer Seite“, so ein Bewohner von Khan al-Ahmar. „Wir rufen Angela Merkel auf, uns beizustehen, so wie es Deutschland bei den Vereinten Nationen mit Entscheidungen gegen Israel getan hat. Hoffentlich können die Deutschen ihr Möglichstes tun, um den Abriss abzuwenden“, sagt er.

Anfang September hatte das höchste israelische Gericht den Einspruch gegen die Umsiedelung der rund 180 Dorfbewohner zurückgewiesen. Nach Ansicht der Regierung wurden die Häuser, die zwischen zwei jüdischen Siedlungen liegen, ohne Genehmigung errichtet. Die Vereinten Nationen hatten den geplanten Abriss als Verstoß gegen internationales Recht bezeichnet.