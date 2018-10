Tausende protestieren gegen Richterkandidaten Kavanaugh

Tausende von Demonstranten, einige mit Schildern auf denen "Glauben Sie Überlebenden" und "Verratet nicht die Frauen, stimmt mit Nein" zu lesen war, versammelten sich vor dem Obersten Gerichtshof der USA in Washington, um gegen die Ernennung Kavanaughs zum Richter am Supreme Court zu protestieren. Sie halten Kavanaugh ungeeignet für das Amt und fordern von unentschlossenen Senatoren, gegen dessen Nominierung zu stimmen. Insgesamt drei Frauen haben den Juristen sexueller Übergriffe beschuldigt. Am Freitag will der US-Senat über die Ernennung des erzkonservativen Richters abstimmen.