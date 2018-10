EU-Mitgliedschaft: Erdogan erwägt Volksabstimmung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwägt eine Volksabstimmung über die Frage, ob sein Land weiterhin eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstreben soll oder nicht.

Bei einer Veranstaltung in Istanbul kritisierte Erdogan, die Türkei werde von der EU in dieser Frage hingehalten. Wenn das so weitergehe, sei es angebracht, die 81 Millionen Einwohner des Landes nach ihrer Meinung zu fragen, betonte der Präsident. Die Türkei erhielt 1999 von der Europäischen Union den Status eines Beitrittskandidaten.