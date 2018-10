Melania Trump in Afrika: Kolonial-Look und Schlangenleder-Schuhe in der Kritik - 10 Fotos

Melania Trump hat in den vergangenen Tagen ohne den US-Präsidenten mehrere afrikanische Staaten - genauer: Ghana, Malawi, Kenia und Ägypten.- bereist. Sie besuchte Schulen, fütterte kleine Elefanten, besichtigte Pyramiden - und die First Lady der USA geriet wegen ihrer Outfits in die Kritik. "Ich wünschte, die Menschen würden sich mehr darauf konzentrieren, was ich tue, und nicht darauf, was ich anziehe," sagte Melania Trump dazu.

Auf einer Safari-Tour und in Ägypten trug die First Lady allerdings einen Look, der viele an Kolonialzeiten erinnerte.