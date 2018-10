Nach mysteriösem Verschwinden: Interpol-Chef aus China tritt zurück

Nach seinem mysteriösen Verschwinden Ende September hat der chinesische Chef von Interpol, Meng Honwei, seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung eingereicht. Die Organisation in Lyon gab bekannt, sie habe ein entsprechendes Schreiben erhalten. Auf einer Konferenz in Dubai im Nobember werde ein neuer Direktor bestimmt.

Auf einer Pressekonferenz in Lyon - dem Sitz der internationalen Polizeiorganisation - hat sich die Frau des verschwundenen Interpol-Chefs an diesem Sonntag mit einer Bitte um Hilfe an die Staatengemeinschaft gewandt. Sie habe Ende September eine Nachricht von ihrem Mann aus China bekommen, berichtet die Gattin, die in Frankreich unter Polizeischutz steht, weil auch sie bedroht wurde.

Eine euronews-Reporterin ist auf der Pressekonferenz in einem Hotel in Lyon, die überraschend für diesen Sonntagnachmittag einberufen wurde.

Der Direktor von Interpol, Meng Hongwei, war Ende September in sein Heimatland China aufgebrochen. Seither ist der ehemalige chinesische Vizeminister für innere Sicherheit verschwunden.

Die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtet, der 64-Jährige sei in den Händen der chinesischen Disziplinarbehörden: Er soll in Gewahrsam genommen worden sein, direkt nachdem er in China gelandet war. Gegen ihn werde ermittelt, berichtete das Blatt unter Hinweis auf eine nicht genannte Quelle.

Was genau Meng Hongwei vorgeworfen werden soll, wurde nicht klar. Aber häufig geht es bei einem solchen Vorgehen um Korruption oder anderen Streit mit der Staatspartei.

Die französische Justiz in Lyon hatte eine Untersuchung zu der Angelegenheit eingeleitet.