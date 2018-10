Nationalist Dodik siegt bei bosnischen Serben, Chaos bei Kroaten

Bei den Wahlen zur dreiköpfigen Staatsspitze in Bosnien-Herzegowina haben wie erwartet die Nationalisten gesiegt, doch die Kroaten aus der Herzegowina drohen ins Chaos zu schlittern. Dragan Covic sprach am Sonntagabend von einer schweren Niederlage. Er sei als bisheriger Vertreter im Staatspräsidium des kleinen Balkanlandes nicht bestätigt worden. Jetzt sei "eine nie gesehene Krise" im Land möglich, kündigte er an. An Stelle von Covic wird der aus Sarajevo stammende Kroate Zeljko Komsic die kroatische Nation an der Spitze des Landes vertreten.