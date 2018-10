Hubschrauber kreisen über Lyon, Schüsse fallen

Terroristen-Darsteller simulierten einen Anschlag mit Sprengstoff und Schnellfeuergewehren. Spezialkräfte der Polizei stürmten daraufhin das Stadion und setzten dabei auch gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber und Drohnen ein.

Euronews-Reporter Cyril Fourneris vor Ort im Stadion sagt: "Mehr als 300 Personen spielen das Publikum, Polizisten spielen die Angreifer, 450 Mitglieder der Gendarmerie, der Polizei und Rettungssanitäter üben für den Ernstfall. Frankreich zeigt sein Know-how im Fall eines Attentats."

Nicht umsonst ausgerechnet jetzt und hier:

Die Übung fand am Rande des sogenannten G6-Treffens mit Vertretern von Deutschland und fünf weiteren EU-Staaten, der EU-Kommission, der USA sowie Tunesiens statt. Delegationen sahen zu.

General François Giret von der Gendarmerie erklärt: "Seit 2015 konzentrieren wir uns verstärkt auf eine großangelegte Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte, wie sie miteinander kommunizieren können. Die Bedrohung ist da, in afrikanischen Ländern, aber auch in Europa, ich denke an die Anschläge in Barcelona. Wir versuchen auch von den anderen Staaten zu lernen."

Die Minister sprachen unter anderem über den Anti-Terror-Kampf.