Russland: Brücke stürzt ein und zerquetscht Zug

Eine Autobahn, die die transsibirische Eisenbahnstrecke in der Region Amur überquert, ist am Dienstag (9. Oktober) in sich zusammengebrochen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Nach dem Zusammenbruch wurde in der Region der Notstand ausgerufen, berichtete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das russische Notfallministerium.

Ein Güterzug hatte am Bahnhof Swobodny angehalten, Teile der Waggons standen unter der Brücke. Als die Brücke einstürzte, überquerte sie ein Lastwagen. Der Fahrer des LKW musste mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus gebracht werden.