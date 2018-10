Tokio 2020: Höhere Kosten befürchtet

Die Kosten für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio könnten die bisherige Veranschlagung deutlich übersteigen. Der japanische Rechnungshof gibt die Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt mit umgerechnet 6,2 Milliarden Euro an und geht davon aus, dass sich die Gesamtsumme 2020 auf 22 Milliarden Euro belaufen wird. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie jener, den das Organisationskomitee im Dezember mitteilte.