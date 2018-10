Mutmaßlicher Marinowa-Mörder in Stade gefasst

Der mutmaßliche Mörder der bulgarischen Fernsehmoderatorin Viktoria Marinowa ist in Deutschland festgenommen worden. Zielfahnder fassten Severin K. in Stade im nördlichen Niedersachsen. Die bulgarischen Behörden hatten ihren Kollegen in Deutschland den entscheidenen Hinweis zum Aufenthaltsort des 20-Jährigen.