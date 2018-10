Zwei Briten unter den 5 Toten nach Unwettern auf Mallorca

Heftige Unwetter haben auf Mallorca mindestens fünf Menschen getötet und schwere Sachschäden verursacht. Unter den Toten seien zwei britische Urlauber, so Medien (Fernsehsender „RTVE“) unter Berufung auf die Behörden der spanischen Urlaubsinsel. Die beiden Briten seien (in S'Illot in der Gemeinde Son Servera) an der Ostküste gestorben, als sie im Taxi von den Fluten überrascht wurden. Der Taxifahrer werde vermisst, hieß es. Ein weiteres Todesopfer wurde aus Artà gemeldet. Die Rettungskräfte suchten nach weiteren Opfern. Fünf Menschen würden offiziell vermisst.

Mehrere Landstraßen waren anschließend unbefahrbar, einige

Ortschaften nach Medienberichten ohne Strom- und Wasserversorgung und

von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten.