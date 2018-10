249 km/h Spitze – Rekordsturm „Michael“ trifft Florida

Meterhohe Flutwellen, mächtige Windböen, strömender Regen: Hurrikan «Michael» hat Florida mit Wucht getroffen und im Nordwesten des US-Bundesstaates für extremes Wetterchaos und Zerstörung gesorgt. Mindestens ein Mensch kam laut US-Medienberichten (CNN) ums Leben - nahe Greensboro sei ein Mann getötet worden, als ein Baum auf ein Haus fiel.

In hunderttausenden Haushalten fiel der Strom aus. Das Nationale Hurrikanzentrum sprach von einem Rekordsturm in der Region – der heftigste Sturm, der Florida in mehr als 80 Jahren getroffen hat. Hurrikan Michael traf als Sturm der Kategorie 4 (von 5) auf die Küste, mit anhaltenden Spitzenwinden von 249 Stundenkilometern.

Allen Warnungen zum Trotz waren bis zu 320.000 Menschen an der Golfküste Floridas verbindlichen Aufforderungen zur Evakuierung nicht gefolgt.