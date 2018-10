Bilder der Zerstörung: Mallorca nach dem sintflutartigen Regen

Unglaubliche Bilder der Zerstörung aus dem Urlaubsparadies Mallorca. Schutt und Matsch liegen in den Straßen von Sant Llorenç des Cardassar. Auch zwei Tage nach den sintflutartigen Regenfällen suchten die Rettungskräfte weiter nach Vermissten - darunter nach einem 5 Jahre alten Jungen.

Unter den Toten sind auch Touristen aus Großbritannien und Deutschland.

Regenfälle wie am Dienstagabend auf Mallorca kämen nur etwa alle 80 Jahre vor und ließen sich nur sehr schwer vorhersagen, hieß es vom spanischen Wetterdienst.

Menschen, deren Wohnungen seit dem Sturzregen nicht mehr bewohnbar sind, wurden in der Miguel-Ángel-Nadal-Sporthalle in Manaco untergebracht. Miguel Ángel Nadal ist ein in Spanien bekannter Fußballer und Onkel von Tennisstar Rafael Nadal, der höchstselbst bei den Auräumarbeiten mit anpackte.