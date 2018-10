"Big Barrels" von NJ Ayuk, eine andere Sicht auf Afrikas Öl- und Gasindustrie

NJ Ayuk ist Experte für Energie, erfolgreicher Anwalt und afrikanischer Unternehmer, er gehört zu den wichtigsten Persönlichkeiten der afrikanischen Wirtschaft. Nun will der gebürtige Kameruner, den Forbes zu den zehn einflussreichsten Persönlichkeiten Afrikas zählt, auch in Deutschland durchstarten.

Nachdem sein Buch in englischer Sprache ein internationaler Erfolg war, erscheint nun die deutsche Fassung des Rohstoff-Bestsellers „Big Barrels: Afrikanisches Öl und Gas und das Streben nach Wohlstand“. “Die besondere Art der Erzählperspektive führte zum Erfolg dieses Buches", meint Autor NJ Ayuk. "Big Barrels erzählt die bisher unbekannte Geschichte der afrikanischen Öl- und Gasindustrie, eine Geschichte der positiven Errungenschaften und eine Geschichte der Hoffnung. Denn letztlich ist es die Hoffnung, mit der die afrikanische Ressourcenindustrie auch die Aussichten der afrikanischen Volkswirtschaften und ihrer Menschen verändern muss," so der afrikanische Unternehmer, der in armen Verhältnissen in Kamerun aufgewachsen ist.

Das Buch setzt sich mit dem Eindruck auseinander, dass Öl und Gas in Afrika nur Schlechtes bringen, und argumentiert gegen die Wahrnehmung eines solchen "Ressourcenfluchs". Big Barrels greift auf spezifische Fallstudien aus Ländern wie Nigeria, Ghana, Angola, Tansania und Äquatorialguinea zurück, um zu zeigen, wie afrikanische Volkswirtschaften auch positive Schritte bezüglich der Förderung ihrer Öl- und Gasvorkommen eingeleitet haben.

Insbesondere wird auf Erfolgsgeschichten wie beispielsweise die gute Regierungsführung in Ghana, Umweltschutz in Gabun sowie Beschäftigung und Unternehmensgründungen in Nigeria verwiesen. Auf diese Weise liefert Big Barrels eine afrikanische Perspektive rund um die Öl- und Gasindustrie des Kontinents.