Mallorquiner Nadal packt mit an

Nach dem schweren Unwettter auf Mallorca hat sich auch Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal an den Aufräumarbeiten im Osten seiner Heimatinsel beteiligt. Der Weltranglistenerste half im besonders schwer verwüsteten Ort Sant Llorenç des Cardassar, Gebäude von Schlammmassen zu befreien. In seiner nahe gelegenen Geburtsstadt Manacor stellte der 32-Jährige zudem Notunterkünfte zur Verfügung. Dort ist die Rafa Nadal Tennis-Akademie angesiedelt. Nadal sprach via Twitter von "einem traurigen Tag auf Mallorca".