Nachtwölfe - Biker aus Russland - spalten ein Dorf

Ein kleines Dorf in der Slowakei hat in den letzten Monaten ungewöhnliche Aufmerksamkeit erregt, seit hier die Nachtwölfe - Biker, die angeblich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbunden sind - Einzug gehalten haben.

Die Nachtwölfe haben die Gebäude einer ehemaligen Schweinefarm in Dolna Krupa unweit der Regionalhauptstadt Trnava zu ihrem europäischen Hauptsitz erklärt.

Der Hof ist schon lange verlassen, eines von vielen Relikten aus der Zeit der kommunistischen Tschechoslowakei.

"Das Zentrum war als patriotisches Museum geplant, in dem Sachen aus dem Zweiten Weltkriegs ausgestellt werden sollten, damit die Menschen - Kinder und Erwachsene - sie sehen und berühren können", erzählt Andrei Bobrovsky, Mitbegründer des Night Wolves Europe Centers gegenüber Euronews. "Wir haben auch einen Raum für Kinder- und Familienaktivitäten und natürlich das Clubhaus Night Wolves Europe geplant - ein Ort, an dem unsere Clubmitglieder leben und Gäste treffen können."

"Es ist nicht so, dass wir ein Zentrum in der Slowakei schaffen wollten", fährt er fort, "wir haben nur aktive, ehrliche und anständige Menschen gesehen, die trotz all dieser europäischen Politik gegen uns etwas mit uns gemeinsam tun konnten".

Ein "patriotisches Museum"

Da sich die Bewohner des Dorfes Dolna Krupa an einem heißen Sonntag mit der Familie treffen, sind sich viele von ihnen einig, dass die Schweinefarm dank der Biker jetzt viel besser aussieht.

Der Bauernhof vermittelt unheimliche Eindrücke beim Vorbeifahren.

Ein junger, tätowierter Mann nähert sich in einem ärmellosen Hemd und betrachtet den Besucher misstrauisch..

"Ich verstehe nicht, was das Problem mit den Nachtwölfen ist", sagt er. "Ich bin jedes Mal mit ihnen gefahren, wenn sie hierher gekommen sind, um ihren Respekt vor gefallenen Kameraden vom Nationalaufstand gegen den Faschismus zu zeigen. Sie kommen und gehen seit vielen Jahren, und es war niemandem wichtig."

Eine Frau, die auf derHauptstraße des Ortes läuft, meint: "Ich kann dir sagen, die Leute hier waren friedlicher, als die Biker nicht da waren. Ich meine, es gibt hier noch andere Biker, aber diese Russen, sie sind sicherlich etwas anderes."

"Ich habe Russland immer unterstützt, bis ich sah, was auf der Krim passiert ist. Und diese Biker, neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass sie an den Kämpfen im Osten der Ukraine beteiligt waren. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, wenn sie jetzt draußen in unserem Garten campen."

Das Gelände sieht aus wie eine Militärbasis mit in Tarnfarben gehaltenen Gebäuden, hohen Stacheldraht-Zäunen und Warnschildern, die besagen, dass keine Fotos gemacht werden dürfen.

"Wir schätzen, dass unsere aktiven Mitglieder insgesamt dreißig bis vierzigtausend Menschen sind", sagt Bobrovsky. "Es gibt mehrere tausend Menschen in jedem Land, in das wir gehen. Wir werden zu einer ernsthaften Kraft, die Berge versetzen und unsere Idee bis zum Ende teilen kann. Es ist zu einer Massenbewegung geworden."

Jozef Hambalek ist der Besizter des Gebäudes und fungiert als Chef der Nachtwolf-Fraktion in der Slowakei.

Zuvor leitete er die militärische Ausbildung für eine weitere lokale patriotische Gruppe, deren frühere Mitglieder an der Front in der Ostukraine gesehen wurden, die auf der Seite der von Russland unterstützten Separatisten kämpften.

Hambalek ist mit dem ehemaligen slowakischen Innenminister Robert Kalinak befreundet, der seine Liebe zu Motorrädern und Banden teilt. Anfang des Jahres ist Kalinak im Zusammenhang mit dem Mord an einem investigativen Reporter und seiner Freundin zurückgetreten. Jan Kuciak und Martina Kusnirova wurden in ihrem Haus in Veľka Maca getötet. Sie waren beide 27 Jahre alt.

Kuciak untersuchte angebliche Korruption und Verbindungen zur italienischen Mafia unter Politikern und ihren Mitarbeitern in der Regierungspartei der Slowakei. Sieben Monate nach dem Mord an dem Journalisten wurden vier Verdächtige verhaftet.

Mehr Nationalismus in der Slowakei?

Die Slowakei, die seit 2004 Mitglied der Europäischen Union ist, verzeichnet vermehrt Nationalismus: von Gesprächen am Stammtisch bis in die höchsten politischen Ebenen des Parlaments.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor vier Jahren sind zwei Lager entstanden: Eines steht gegen die Europäische Union, bevorzugt Russland und russische Politik und unterstützt die Separatisten in der Ostukraine, die zweite Gruppe bevorzugt die EU und unterstützt die Demokratiebewegung in der Ukraine.

Seit 2015 hat sich der politische Streit verschärft, Fast keine Flüchtlinge verließen die Ukraine in Richtung Slowakei. Die Menschen in der pro-russischen Gruppe begannen zu glauben, dass in der Ukraine wirklich nichts Schlimmes passiert sei.

"Sie (der Westen) versuchen, unsere Vergangenheit auszulöschen und uns zu spalten, sie treiben uns in einen Konflikt", sagt Bobrovsky. "Heute leben wir in Frieden."

"Ich verstehe nicht, warum die Leute ausflippen".

Die politische Spaltung zeigt sich auch in Dolna Krupa, einem Dorf mit etwas mehr als 2.000 Einwohnern, die für und gegen die Anwesenheit der Nachtwölfe eintreten. .

"Es sind die Liberalen", verkündet eine junge Mutter, während ihr Kind in der Nähe spielt. "Junge Liberale aus der Gegend haben gegen sie gekämpft. Sie waren es, die die Petition gegen die Biker gestartet haben, aber ich verstehe nicht, warum die Leute ausflippen."

Ein lokaler Aktivist behauptet, dass die Biker sich nicht in ihr Dorf wagen, sie fahren einfach durch. Aber einige haben eine Petition gegen sie gestartet.

Nachtwolf-Chef Jozef Hambalek erhielt im Sommer eine Geldstrafe von 33.000 Euro, weil auf dem Anwesen Militärgüter und Fahrzeuge stationiert waren. Das slowakische Recht schreibt vor, dass solche Exponate den Beamten gemeldet werden müssen.

"Die Leute haben Angst vor uns", sagt Bobrovsky. "Es liegt an der antirussischen Propaganda, die sich im Westen aktiv entwickelt. Sie haben keine anderen Instrumente mehr, um uns anzugreifen, nur das hier.

"Wir sagen nicht, dass die USA schlecht sind, wir bitten sie nur, ihre Meinung und ihre Sicht der Geschichte nicht anderen aufzudrängen.

"Jeder spricht jetzt schlecht über Russland, Russland wird immer als Aggressor dargestellt, aber wir stehen für Frieden, wir sagen: "Lasst die Vergangenheit Vergangenheit sein und uns auf das konzentrieren, was wir jetzt haben", fügt er hinzu.

Mit zusätzlicher Berichterstattung von Naira Davlashyan