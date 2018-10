Der längste Nonstop-Flug der Welt

Es ist der längste kommerzielle Nonstop-Flug der Welt: Eine Maschine des Typs A350-900 verbindet erneut Singapur mit New York. 150 Passagiere und die Besatzung legten rund 16.700 Kilometer ohne Pause in nur 19 Stunden zurück.

Singapor Airlines bietet auf dieser Strecke nicht zum ersten Mal eine Direktverbindung an. Eine solche gab es bereits 2013, sie wurde jedoch wegen des hohen Treibstoffverbrauchs wieder eingestellt. Die neuen Maschinen von Airbus sind nach Angaben des Herstellers konkurrenzlos wirtschaftlich. In der kommenden Woche gibt es drei Flüge, ab der zweiten Oktoberhälfte soll es die Direktverbindung nach New York täglich geben.

Neben der Verbindung nach New York soll es noch dieses Jahr auch weitere Direktflüge in die USA geben. So nimmt die Fluggesellschaft am 7. November eine regelmäßige Verbindung nach Los Angeles in Betrieb.