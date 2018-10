Kleiner Wal vor australischer Küste gerettet

Einige der eindruckvollsten NoComment-Filme der Woche: Neben viel Zerstörung durch Naturereignisse gibt es auch riesige Bälle, die durch Buenos Aires rollen und eine wirklich positive Geschichte:

Ein kleiner Wal hatte sich vor der australischen Gold Coast in Haifischnetzen verfangen. Zwei Stunden dauerte die Rettung am 9. Oktober 2018 durch SeaWorld. Zwei erwachsene Wale blieben während der Rettungsaktion die ganze Zeit dabei. Als der junge Wal befreit war, schwamm er mit den großen Walen davon. Ein Spaziergänger am Strand hatte das Tier gesehen und gehandelt: Hilfe herbeigerufen.