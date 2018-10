Möglicher Mord an saudischem Journalisten: Trump gegen Sanktionen

Das mysteriöse Verschwinden eines saudischen Regimekritikers in

Istanbul wird zur Staatsaffäre: Nach einem Zeitungsbericht («Washington Post») existieren angeblich Ton- und Videoaufnahmen, die

belegen sollen, dass Jamal Khashoggi vor eineinhalb Wochen im

saudischen Konsulat ermordet wurde.

Khashoggi betritt saudisches Konsulat

Die «Washington Post», für die Khashoggi selbst geschrieben hat, beruft sich dabei auf Informationen türkischer und amerikanischer Offizieller.

Demnach belegen die Aufnahmen, dass Khashoggi erst verhört, dann gefoltert und schließlich getötet wurde. Mehreren Offiziellen zufolge sei die Leiche des Journalisten

anschließend zerstückelt worden. Zuvor hatte schon die «New York

Times» unter Berufung auf türkische Sicherheitskreise berichtet, dass

ein Team saudischer Agenten Khashoggi in dem Konsulat getötet,

seinen Körper danach mit einer Knochensäge zerstückelt und die Reste

mutmaßlich in Koffern aus dem Konsulat geschafft habe.

Kritische Stimmen in den USA fordern Antworten von Saudi-Arabien. Sanktionen lehnte US-PräsidentDonald Trump ab:

"Ich möchte nicht die riesigen Mengen Geld stoppen, die in unser Land fließen, ich weiß, dass verschiedene Arten von Sanktionen diskutiert werden. Aber sie geben 110 Milliarden Dollar für militärische Ausrüstung und für Dinge aus, die Arbeitsplätze schaffen, Jobs für dieses Land."