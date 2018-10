Tote bei Protesten an Grenze zwischen Gaza und Israel

Das Gesundheitsministeriums von Gaza meldet, es seien sieben Personen von der israelischen Armee erschossen worden. Ein Behördensprecher sagte, es habe darüber hinaus mehr als 250 Verletzte gegeben.

Es war am Freitag zu Protesten an der Grenze gekommen. Die israelische Armee teilte mit, Demonstranten hätten Löcher in die Befestigungsanlagen gesprengt. Rund 20 Menschen seien durchgeschlüpft und auf Stellungen der Grenzschützer zugelaufen. Die meisten seien zurück in den Gazastreifen gerannt, aber drei Menschen seien von den Soldaten erschossen worden, heißt es seitens der Armee.

Seit März kommt es an der Grenze immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Mehr als 200 Palästinenser seien dabei ums Leben gekommen, meldet das Gesundheitsministerium von Gaza.