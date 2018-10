Junger Jäger (22) erschießt britischen Mountainbiker (34)

Ein tödlicher Jagdunfall in den französischen Alpen sorgt für Entsetzen. In Montriond - in der Nähe von Avoriaz in der Region Haute-Savoie - ist ein Brite, der mit einem Mountainbike einen Berg hinunterfuhr, erschossen worden. In der Nähe auf 1.350 Metern Höhe waren sieben Jäger unterwegs, die Hochwild jagen wollten.