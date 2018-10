Schlangen vor den Wahllokalen in Bayern: 7,5 % mehr Beteiligung in München - LIVE UPDATE

In Bayern zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Laut BR war die Beteiligung in vielen Städten abis 14 Uhr deutlich höher als 2013. In München, in Nürnberg, Regensburg und Ingolstadt gab es bessere Zahlen als bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren - und die Wahlbeteiligung lag auch höher als bei der letzten Bundestagswahl 2017.

Schlagzeilen hat in den vergangenen Wochen vor allem das Umfragetief der Christsozialen gemacht. Ihnen droht der Verlust der absoluten Mehrheit. In den letzten Umfragen lag die CSU nur noch bei 33 bis 34 Prozent.