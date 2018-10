Salvini verbannt Migranten aus Riace

Italiens Innenminister Matteo Salvini will die rund 200 Einwanderer aus dem süditalienischen Riace umsiedeln. Vor zwei Wochen war bereits dessen Bürgermeister Domenico Lucano festgenommen worden. Die Migranten würden in den nächsten Tagen in andere Flüchtlingsunterkünfte gebracht, hieß es aus Rom.