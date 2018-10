Wirbelsturm "Leslie" wütet in Portugal mit mehr als 170 km/h

Wenige Tage nach dem verheerenden Unwetter auf Mallorca hat ein heftiger Sturm Portugal heimgesucht. Hunderttausende Menschen waren zeitweise ohne Strom, zudem gab es mehrere Leichtverletzte. Schäden richtete er vor allem nördlich von Lissabon rund um die Städte Coimbra und Leiria an. Dutzende Flüge wurden vorsorglich gestrichen.

"Der starke Wind richtete ein riesiges Durcheinander an. Ich weiß nicht wie es passiert ist ... das Fensterglas zerbarst und die Splitter wurden gegen eine Säule geschleudert haben", so der Inhaber eines Hotels in Figueira da Foz. "Ich riet meinen Angestellten und den Gästen, in den Badezimmern und in der Küche Schutz zu suchen und Räume mit großen Fensterflächen zu meiden."