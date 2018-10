Polizei beendet Geiselnahme in Köln: Täter schwer, junge Frau leicht verletzt

In einer Apotheke in der Nähe vom Hauptbahnhof in Köln hat die Polizei eine Geiselnahme beendet. Der Täte wurde offenbar schwer verletzt und wurde reanimiert - das berichtet die Polizei. Die Geisel - offenbar eine junge Frau - wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Nach mehreren Stunden hatten Einsatzkräfte die Apotheke gestürmt.