Gaza: Dutzende Verletzte bei Protesten

Im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 32 Menschen durch israelisches Feuer verletzt worden. Die Protestierenden versammelten sich am Montag am Strand in Grenznähe und warfen brennende Reifen über den Grenzzaun. Israel reagierte mit Tränengas und Schüssen. Die im Gazastreifen regierende Hamas hat in den vergangenen Wochen verstärkt zu Protesten aufgerufen, nachdem die von Ägypten vermittelten Bemühungen zur Errichtung einer Waffenruhe gescheitert waren.