Sensation: Wikingerschiff entdeckt - erstmals seit über 100 Jahren!

„Es ist mehr als einhundert Jahre her, dass ein Wikingerschiff in Norwegen gefunden wurde. Das ist also außergewöhnlich. Wahrscheinlich sind Holzteile gut erhalten geblieben, aber es ist schwer zu sagen, wieviel des Holzes tatsächlich noch intakt ist“, sagt der Archäologe Knut Paasche.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass insbesondere der untere Teil des Fundes unversehrt sein dürfte. Die Überreste des Schiffes wurden in einem Grabhügel entdeckt, vermutet werden in der Umgebung auch die Überreste von Wikinger-Langhäusern. Erst vergangene Woche wurde in Norwegen eine Steinplatte mit Inschriften aus dem ältesten bekannten Runenalphabet gefunden.