Sensationsfund in Pompeji: Brach der Vesuv später aus?

View this post on Instagram

Pompeii, Regio V. Casa con giardino. L’iscrizione che cambia la storia dell’eruzione del 79 d.C. XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in[d]ulsit pro masumis esurit[ioni]. “Il 17 ottobre lui indulse al cibo in modo smodato”. Grazie ad Antonio Varone per la sua preziosissima consulenza ! #pompeii #italy #discovery #surprise #ancient #archeology #research #graffito #eruption #vesuvio @pompeii_parco_archeologico