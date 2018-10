UNO warnt vor Hungersnot im Jemen

KRIEG, CHOLERA

Im Krieg kamen in den vergangenen fünf Jahren fast 10.000 Menschen um. Außerdem grassiert eine Cholera-Epidemie, Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi hat Regierungschef Ahmed bin Dagher entlassen – wegen Unfähigkeit.

Traditionell werden 90 Prozent der Lebensmittel importiert. Weil die Währung abgestürzt ist, kosten Grundnahrungsmittel ein Drittel mehr als vor einem Jahr.

Für eine selbstgekochte Suppe mit Bohnen, Reis und Öl, die in New York 1,20 Dollar (1,04 Euro) kosten würde, so das WFP in einem Vergleich der nötigen Arbeitsleistung, würden im Jemen 62,37 Dollar (53,70 Euro) fällig.