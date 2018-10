Verspätungen, Ausfälle: Lufthansa will Kosten abwälzen

Bei der Lufthansa fallen im Schnitt pro Tag mehr als 60 Flugverbindungen aus. Die Stammgesellschaft Lufthansa hat im ersten Halbjahr schon mehr Flüge gestrichen als 2017 insgesamt.

Konzernweit seien in diesem Jahr etwa 18.000 Flüge ausgefallen. Das sei so, als würde das größte Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt zwei Wochen zumachen, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister («Hamburger Abendblatt»).

Zusätzlich habe es zahlreiche Verspätungen gegeben, die dazu führten, dass Passagiere ihre Anschlussflüge nicht erreichen konnten.