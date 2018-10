YouTube Down: 10 der witzigsten Tweets

Bei YouTube ging in der vergangenen Nacht mindestens zwei Stunden lang nichts mehr. Viele User beklagen auf anderen Plattformen im Internet, dass sie ohne YouTube-Videos nicht einschlafen können. Der Zwischenfall passierte um 18 Uhr Abends kalifornischer Zeit und um 3 Uhr am Morngen (MESZ) in Europa. Der Video-Channel war völlig lahmgelegt - der Grund für den Ausfall zunächst nicht bekannt.