Japanischer Techniktransfer gibt Nepal Hilfe zur Selbsthilfe

In dieser Folge von Global Japan nehmen wir Sie mit in den Himalaja Nepals. Dort haben Schüler dank eines Mini-Wasserkraftgenerators namens Cappa Licht in ihren Klassenzimmern. Entwickelt wurde der Generator von Norio Kikuchi, Chef des japanischen Unternehmens Ibasei.

Das Projekt ist Teil eines von der "Japan International Cooperation Agency" (JICA) unterstützten Pilotprogramms, das Nepal helfen soll, sich selbst zu helfen.

Wir besuchen das Dorf Kalika, wo Schüler wie die 7-jährige Romina Gurung nicht nur dank des Cappa-Generators Licht in ihren Klassenzimmern haben, sondern auch elektrische Laternen aufladen können, die sie zu Hause benutzen können. Romina zeigt uns in ihrer Hütte, wie sie dank der Laterne lernen kann.