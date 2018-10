Spanischer Olivenexport leidet unter amerikanischen Strafzöllen

Aber die USA werfen der spanischen Olivenindustrie vor, handelsverzerrende EU-Beihilfen zu erhalten: Die Agrarpolitik der Europäischen Union erlaube es spanischen Erzeugern, unter Marktwert zu verkaufen, was den Olivenerzeugern in Kalifornien schade. Deshalb genehmigte die US International Trade Commission im Juli Antisubventionszölle auf mehrere spanische Olivenerzeuger.

Der Export von schwarzen Oliven in die USA ging im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42,4 Prozent zurück. Der Rückgang ist auf temporäre US-Zölle zurückzuführen. Sie verursachten einen geschätzten Produktionsausfall von rund 20 Prozent in diesem Werk. 50 Arbeiter verloren dabei ihren Arbeitsplatz.