Bestens gesichert überquerte Prinz Harry, Duke of Sussex, die Harbour Bridge in Sydney. Für Athleten der "Invictus Games" - Wettkämpfen für verwundete Veteranen - gab es eine Flaggenzeremonie auf der Brücke. Die "Invictus Games" 2018 starten am 20. Oktober in Sydney. Die Wettkämpfe gibt es seit 2014, Prinz Harry ist einer der Initiatoren. Harry und seine Frau Meghan sind noch bis Ende Oktober auf einer Pazifik-Reise.