Killer oder Sündenböcke? Wer sind die 18 Saudis hinter dem Mord an Khashoggi

Die Nachricht, dass Saudi-Arabien doch zugibt, hinter der Tötung von Jamal Khashoggi zu stehen, kam in der Nacht zum Samstag - zwischen den beiden islamischen Feiertagen. Kurz darauf wurden 18 saudische Staatsbürger für die Gewalt in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul verantwortlich gemacht. Die offiziellen Stellen in Riad bestätigten auch, was die türkischen Ermittler schon seit Tagen erklärt hatten, nämlich, dass Geheimdienstmitarbeiter aus Riad nach Istanbul gereist waren. Türkische Medien hatten von einem "Killer-Kommando" gesprochen;