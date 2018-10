Lehrerin mit (unechter) Waffe bedroht: Zwei Schüler (16) in Untersuchungshaft (Video)

In Frankreich sorgt ein Video (siehe unten) in den Medien und in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Es zeigt, wie ein 16-jähriger Schüler eine Waffe auf seine Lehrerin richtet und ihr sagt: "Du trägst mich als abwesend ein", dann korrigiert er sich "Du trägst mich als anwesend ein". Im Klassenzimmer wird auch gelacht. In französischen Schulen wird die Anwesenheit der Schüler überwacht, oft werden beim Fehlen der Schüler die Eltern - auch per SMS - informiert.