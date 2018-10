Hunderte Kellner haben am Samstag in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires am jährlich stattfindenden Kellnerwettlauf teilgenommen. Die Teilnehmer müssen ihr volles Tablett über eine Strecke von 1.600 Metern tragen, ohne dabei etwas zu verschütten. Insgesamt 368 Männer und Frauen nahmen an dem Rennen auf der Avenida de Mayo teil, eine der Hauptstraßen der Stadt. Die Wettbewerber starteten in unterschiedlichen Altersgruppen.