Da lächelt er (ein wenig): Kimi Räikönnen und sein 1. Sieg seit 2013 - in 10 Tweets

Beim Großen Preis der USA in Austin hat der Finne Kimi Räikönnen (Ferrari) zum ersten Mal seit 2013 ein Formel-1-Rennen gewonnen - und damit auch verhindert, dass Lewis Hamilton den vorzeitigen Titelgewinn in der Formel-1-Weltmeisterschaft feiern konnte. Der britische Mercedes-Pilot wurde am Sonntag beim Großen Preis der USA in Austin Dritter. Sein schärfster WM-Konkurrent Sebastian Vettel landete im Ferrari auf Rang vier. Drei Rennen vor dem Saisonende liegt der 33-jährige Hamilton nun 70 Punkte vor dem Heppenheimer und ist nur noch theoretisch einzuholen. Er kann am kommenden Sonntag beim Grand Prix in Mexiko seinen fünften WM-Triumph perfekt machen.