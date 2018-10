Dubai: Mit Lichtershow wird Countdown zur Expo eröffnet

In Dubai beginnt der Countdown bis zur Expo 2020. Einheimische und Touristen aus der ganzen Welt versammelten sich am Samstag am Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, um den historischen Moment zu feiern. Gefolgt von Live-Musikperformances, Illuminationen, Tänzen aus aller Welt, künstlerischen Ausstellungen und Aktivitäten markierte eine dreiminütige choreographierte Projektion auf den Burj Khalifa den Höhepunkt der Feierlichkeiten. Das Wasser aus den Brunnen tanzte zum Licht und Musik und erntete Applaus von Hunderttausenden.

Die Expo 2020 Dubai findet vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 statt. Als erste Weltausstellung im Nahen Osten werden rund 25 Millionen Besucher dort erwartet.