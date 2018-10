Fall Khashoggi: Saudi-Arabien räumt "großen Fehler" ein

Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die saudische Regierung erneut Stellung genommen. Was im saudischen Konsulat in Istanbul passiert sei, sei bisher nicht eindeutig geklärt, sagte Außenminister Adel al-Dschubeir in einem Interview mit dem US-Sender Fox News am Sonntag. Man wisse derzeit auch nichts über den Verbleib der Leiche. Das Sicherheitsteam vor Ort habe offensichtlich kriminell gehandelt. "Die betreffenden Personen haben außerhalb ihres Verantwortungsbereichs gehandelt", so al-Dschubeir. "Es wurde offenbar ein großer Fehler gemacht und was noch schlimmer ist, ist der Versuch, ihn zu vertuschen. Das ist für jede Regierung unakzeptabel. Leider passieren diese Dinge. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir jeden Stein umdrehen werden."