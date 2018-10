Richtungswahl in Polen

Polen wählt, wenn auch nur kommunal. Die Regierungspartei PiS aber darf auf noch mehr politische Macht hoffen. Denn die rechts-konservative und EU-kritische PIS ist nur im Parlament stark, seit 2015 regiert sie mit absoluter Mehrheit und steht europaweit unter anderem wegen ihrer Einschnitte in die Unabhängigkeit der Justiz in der Kritik. Auf kommunaler Ebene führt sie nur in einem von 16 Provinzparlamenten.