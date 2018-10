Wo ist er denn, der Rhein? Nur noch 13 cm bei Emmerich

"So dramatisch war es noch nie!", meldet der WDR. Angesichts der Rekord-Tiefstände fragt der Kölner Express: "Könnte man in Köln durch den Rhein laufen?" Am Samstag war der Fluss 82 cm tief, durchlaufen kann man dennoch nicht, denn in der Fahrrinne für die Schiffe ist das Wasser noch immer 1,77 m tief. Doch auch in Bonn und Düsseldorf wurden neue Tiefstände registriert. Frachtschiffe können nur zu 30 Prozent beladen werden.