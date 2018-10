Nato-Manöver probt Ernstfall

Mit „Trident Juncture“ führt die Nato das größte Manöver seit dem Ende der Sowjetunion durch. Geübt wird der Bündnisfall, den Angriff auf einen Mitgliedstaat. Zu Luft, zu Land und auf See wird vom 25. Oktober an mit 50.000 Soldaten getestet, ob die NATO praktisch in der Lage ist, ihre Gebiete zu verteidigen und potenzielle Gegner abzuschrecken.