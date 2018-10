Benetton-Mitbegründer Gilberto mit 77 Jahren gestorben

Gilberto Benetton, Mitbegründer der italienischen Modekette "United Colors of Benetton," ist im Alter von 77 Jahren im norditalienischen Treviso gestorben. Das teilte seine Familie mit.

Zusammen mit seinen drei Geschwistern ((Carlo, Luciano und Giuliana)) gründete er 1965 Benetton als Strickwarenunternehmen. Sie machten es bald zu einer globalen Marke - bekannt für ihre provokanten Werbekampagnen.

Gilberto trieb vor allem die Diversifizierung des Familienimperiums in den Bereichen Bau, Transport und Gastronomie voran. Zuletzt stand die Familie nach dem Brückenunglück von Genua mit 43 Toten in der Kritik. Der Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia gehört zur Holding Edizione, deren Vizepräsident Gilberto war. Zudem war Gilberto Präsident des Betreibers von Autobahn- und Flughafenraststätten, Autogrill.

Es ist der zweite Todesfall für die Benettons in diesem Jahr: Erst im Juli war Carlo Benetton gestorben.