In Nordfrankreich haben Sicherheitskräfte erneut ein wildes Flüchtlingslager geräumt. Polizei und Gendarmerie rückten am Morgen am Camp Puythouck in Grande-Synthe bei Dünkirchen an und evakuierten nach Angaben der zuständigen Präfektur mehr als 1800 Menschen. Die Räumung lief geordnet ab.