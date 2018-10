Monsanto-Prozess: Bayer will trotz geringerer Strafe in Berufung

Im Prozess um angeblich krebserregende Unkrautvernichter der Bayer-Tochter Monsanto will der Konzern trotz einer wahrscheinlich geringeren Strafe in Berufung gehen. Die Richterin am Gericht in San Francisco hatte die Geldstrafe für Monsanto am Montag von insgesamt 289 Millionen Dollar auf 78 Millionen reduziert. Diese Entscheidung sei ein Schritt in die richtige Richtung, teilte die Bayer-Konzernzentrale in Leverkusen mit. Man werde aber Berufung einlegen. Laut Konzern reichen die im Prozess vorgelegten Beweise nicht aus.