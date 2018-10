Saudischer Botschafter traf Khashoggi in Washington

Der getötete saudische Journalist Jamal Khashoggi soll sich Monate vor seinem Tod mit dem Bruder des saudischen Kronprinzen in der Botschaft in Washington getroffen haben.

NBC Politik-Reporter Josh Lederman berichtet: "Saudische Bedienstete haben alles versucht, um Jamal Khashoggi zurück nach Saudi-Arabien zu locken. Zuerst mit einer Charme-Offensive, in der sie ihm sagten, wie willkommen er sei, sollte er ins Königreich zurückkehren. Und am Ende mit mehr Nachdruck, wie wir mit seiner Tötung gesehen haben."

Das Treffen zwischen Khashoggi und Khalid soll Ende 2017 oder Anfang 2018 stattgefunden haben und weder aggressiv noch bedrohlich gewesen sein.

"Seine Freunde sagen, dass er nicht wirklich davon überzeugt war, dass er sicher wäre, sollte er nach Riad zurückkehren. Er ging davon aus, dass es in Wirklichkeit eine Falle war. Er würde nach Saudi-Arabien gebracht werden und dann lebenslänglich ins Gefängnis kommen - oder schlimmer, er würde am Ende verschwinden. Und deshalb lehnte Khashoggi ab und beschloss von Saudi-Arabien fernzubleiben, obwohl ihm sogar eine Stelle am saudischen Königshof angeboten wurde", so Lederman weiterhin.

Die saudische Führung streitet ab, die Tötung des regimekritischen Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul angeordnet zu haben.