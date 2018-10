Vater einer Kandidatin zückt die Waffe: Streit um AfD-Wahlkampf in Frankfurt

Im Wahlkampf vor der Hessenwahl am kommenden Sonntag ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat offenbar in Frankfurt im Stadtteil Seckbach der Vater der AfD-Kandidatin Mary Khan (24) am Sonntag einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Der Bewohner von Seckbach wollte die AfD-Wahlkampfhelfer aus der Siedlung wegschicken. Dann zückte der Vater laut Berichten eine Waffe. Die Polizei Frankfurt hat den Zwischenfall inzwischen best¨ätigt, aber keine weiteren Details bekanntgegeben.

Zuerst berichtete die linke Zeitung "Junge Welt" von dem dramatischen Moment, nachdem Güven O. gesagt hatte, man wolle keine Nazis in der Siedlung:" Was dann passierte, hatte auch Güven O. nicht erwartet. Einer der AfD-Wahlkämpfer, der »Islamkritiker« Zahid Khan, wurde lauter, aggressiver. Die Auseinandersetzung eskalierte. »Er machte seine Tasche auf, holte eine Waffe raus und lud durch«, so Güven O. »Dann hat er sie auf mich gerichtet, gesagt, dass er mich erschießen wird. Und dass ich der ›Teufel‹ sei«, erinnert sich O. »Als er bemerkte, dass er gefilmt wird, steckte er die Waffe in die Jackentasche.«"

Die "Junge Welt" schreibt auch, dass der Zeitung exklusiv ein Video vorliege, das zeige, wie der Vater Zahid Khan den Bewohner angreifen will.